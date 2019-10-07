الشرطة الإسبانية تعتقل 12 حراقا جزائريا وفرار 6 آخرين

تم في حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس الأحد، اعتقال 12 مهاجر غير شرعي جزائري من أصل 18 على شاطئ الزابيلو، الميريا، بإسبانيا.

وقد نزل هؤلاء الحراقة، الذين كانوا بزورق سريع بقوة 40 حصانًا، به خزانان وقود لكل منهما 30 لترًا بشاطئ الزابيلو، حيث لفتوا نظر الجميع.

وقد أظهر فيديو متداول، صوره أحد الهواة، لحظة وصول الحراقة الجزائريين إلى إسبانيا، بعد رسو قاربهم في الشاطئ، حيث تفرقوا بمجرد نزولهم بالأراضي الإسبانية.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد اتصل مواطنون إسبان ممن كانوا في الشاطيء بالشرطة، حيث اقتحمت 5 سيارات أمن، الشاطئ، واعتقلت 12 منهم ، ورجلين آخرين ، كانا ينسقان وصول الحراقة.

وحسب ذات المصدر، تمكن ستة منهم، من الفرار في غضون ثوانٍ، عبر شوارع الحي، واعتقلت الشرطة الباقي.