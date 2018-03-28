تمّ مؤخرا وضع 52 مخبرا متنقّلا تحت تصرّف فرقة الشرطة العلمية على مستوى 48 أمن ولاية وهياكل الشّرطة العلميّة على المستويين.

المركزي والجهوي، وأكدّ مراقب الشرطة نائب مدير الشرطة العلمية والتقنية زكري محمد، اليوم بالمقر المخبر العلمي للشرطة بلبن عكنون.

الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المخابر المتنقلة تعدّ وسيلة حديثة وعصرية تمكن أخصائي الشرطة العلمية من القيام بالتغطية الميدانية .

الشاملة على مستوى التراب الوطني والحصول على استقلالية كاملة في مجال التدخل خاصة كونها مجهزة بكافة الوسائل الحديثة، وفقا للمناهج.

والمعايير المعمول بها، دوليا والتي تسمح للأخصائيين، بالتكيف مع مختلف أنواع مسرح الجريمة.