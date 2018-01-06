تمكن عناصر الأمن الوطني في عمليات متفرقة من ضبط وحجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للترويج بالسوق السوداء.

حيث قدرت كمية المحجوزات بأكثر من 16 ألف قاروة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وقام عناصر أمن دائرة ماسرة بولاية مستغانم، باستغلال معلومات بقيام أحد الأفراد باستغلال مسكنه العائلي لتخزين وبيع الكحوليات.

و تم أخد إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش، الأمر الذي مكن من ضبط، أكثر من 5 آلاف وحدة، مع توقيف 7 أشخاص.

كما تم حجز أكثر من ألف وسبعئة وحدة أخرى بعد تنفيذ عمليات تفتيش متفرقة أخرى.

من جهة أخرى تمكن عناصر فرقة البحث والتحري، لأمن ولاية معسكر بعد استغلال أمثل للمعلومات من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا.

حيث عثر بحوزتهما على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 3 آلاف وحدة.

و بولاية سوق أهراس تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من استرجاع ألفي قارورة خمر، على متن سيارة نفعية.

في ذات السياق تمكن عناصر الأمن بدائرة الملح ولاية المسيلة، من حجز أكثر من ألف وخمسئة، قارورة، بعد تنفيذ أمر قضائي.

بولاية باتنة أوقفت مصالح الشرطة، سيارة نفعية، كانت تنقل مشروبات كحولية، أين عثر على متنها 1035 قارورة خمر.