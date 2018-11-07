توقيف أزيد من 80 شخصا لإرتكابهم جرائم مختلفة بعدة ولايات

تمكنت مصالح الشرطة من توقيف أكثر من 80 شخصا بعدة ولايات متورطين في قضايا المخدرات وتزوير الأوراق النقدية وتهريب العملة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه وخلال تنفيذ قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر.

خلال اليومين الماضيين، عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء.

تم توقيف 73 شخص مشتبه فيه لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

تم من خلالها حجز 260 غرام من الكيف المعالج، 1.4 غرام من مادة الهيروين، 510 قرص من المؤثرات العقلية، و13 سلاحا أبيضا من مختلف الأنواع الأحجام.

وبمستغانم تمكنت مصالح شرطة ميناء مستغانم من توقيف شخص على مستوى ميناء الولاية.

متوجها نحو مدينة فالنسيا الإسبانية وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ12.596 أورو دون التصريح بها.

في حين تمكنت مصالح شرطة ولاية البليدة من توقيف ثلاثة أشخاص، وإسترجاع مبلغ 1000 أورو مزورة.

كما تم بذات الولاية بموجب أمر قضائي توقيف شخص وإسترجاع 560 قرص مهلوس وثلاثة أسلحة بيضاء.

وبولاية الأغواط، تمكنت قوات الشرطة من تفكيك جمعية أشرار مختصة في تزوير وترويج أوراق نقدية.

حيث تم توقيفهم وحجز مبلغ مالي مزور قدر بـ 18000 دج.

كما تمكنت شرطة سكيكدة من حجز 1.370 كغ من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وتمكنت شرطة بشار ووهران، من حجز 1298 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.