الشرط الجزائي “سلاح” غولام للإنتقال لـ”اليونايتد”

لايزال مُستقبل الدولي الجزائري، فوزي غولام، غير واضح، مابين حُلمه بالإنتقال لـ”مانشستر يونايتد” ورغبة مُدربه الجديد “أنشيلوتي” في الإحتفاظ به.

ويمتلك الظهير الأيسر سلاحا “فتاكا” سيُمكنه من الرحيل الى قلعة “الأولد ترافورد” في أقرب الآجال، ألا وهو شرطه الجزائي الجديد.

وسيكون خريج مدرسة “سانت إيتيان” قادرا على اللعب مع “الشياطين الحمر” في حالة ماوضعوا 38 مليون أورو على طاولة “البيرتينوبي”.

وسيكون الإنجليز مُجبرين على الإسراع في خطوتهم، لتفادي أي مُفاوضات مع الطليان لأن البند المذكور سينتهي مع شهر جويلية القادم.