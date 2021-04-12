الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تكشف مواقيت سير القطارات خلال رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الإثنين عن مواقيت سير القطارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لسنة2021.

وأنهت الشركة علم لزبائنها الكرام من خلال بيان انه تم إعادة برمجة مواقيت سير القطارات، بداية من يوم غد الثلاثاء 13 أفريل 2021.

وأوضح بيان الشركة انها وضعت تحت تصرف الزبائن الرروابط التالية لمعرفة مواقيت سير القطارات خلال رمضان وهي:

الجزائر العاصمة – الثنية:

https://www.sntf.dz/index.php/alger-est

الجزائر العاصمة – العفرون :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-ouest

الجزائر العاصمة – زرالدة :

https://www.sntf.dz/index.php/alger-zeralda

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسي:

https://www.sntf.dz/index.php/tizi-ouzou

الخطوط الكبرى والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية) :

https://www.sntf.dz/index.php/grandes-lignes-et-regionaux