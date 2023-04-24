الشروع في توزيع استدعاءات امتحان تقييم المكتسبات

شرعت وزارة التربية الوطنية في توزيع استدعاء امتحان تقييم المكتسبات على التلاميذ. كما أكدت على ضرورة ان يحمله التلميذ طيلة فترة التقييم التي سيتم الشروع فيها. بداية من الأحد القادم وتتواصل الى غاية 25 من شهر ماي .

وتضمن الإستدعاء الذي تحوز” النهار اون لاين” على نسخة منه، جملة من التعليمات للتلاميذ. من أهمها تجنب الغياب يوم التقييم لأن الغياب غير المبرر سيؤدي حتما إلى الإقصاء من الإمتحان وبالتالي، من الإنتقال إلى السنة أولى متوسط .

وتضمن الإستدعاء 12 مادة يمتحن فيها التلاميذ ما بين ساعة و45 دقيقة إلى ساعة واحدة مع وجود استراحة تقدر بـ 15 دقيقة في بعض المواد. التي سيخضع فيها التلاميذ للتقويم .

هذا وتتمثل المواد الممتحنة في اللغة العربية ، الانتاج الكتابي في اللغة العربية ، التربية الإسلامية ،فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية. الإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية ، التاريخ ، الرياضيات ،التربية المدنية ،الجغرافيا. فهم المكتوب في اللغة الفرنسية ،الإنتاج الكتابي في اللغة الفرنسية وأخيرا التربية العلمية والتكنولوجية.