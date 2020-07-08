الشروع في توظيف الاساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2020

شرعت العديد من مديريات التربية في عملية إستقبال ملفات خريجي المدارس العليا 2020 قصد توظيفهم في المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار التعليمية

ويشترط على خريجي المدارس المعنيين التقدم الى مديريات التربية مصحوبين بملفات تتضمن طلب خطي ،وشهاة التخرج المؤهل العلمي شهادة وكشف النقاط لجميع الفصول شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية اظرفة بريدية معنونة ، الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

كما يتضمن الملف أيضا صحيفة السوابق العدلية ،شهادة الجنسية، وبطاقة الاقامة نسخة من بطاقة الشفاء صك بريدي مشطوب رقم الضمان الاجتماعي.

كما شددت مديريات التربية على أنه يشترط على جميع خريجي المدارس العليا أثناء الحضور بالالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 كارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد واحترام التواريخ والمواقيت المحدد