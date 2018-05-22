الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى 45 لإعلان لالكفاح المسلح ضد المحتل الإسباني

يحتفل اليوم الشعب ببلدة تفاريتي المحررة بالذكرى 45 لإعلان الكفاح المسلح ضد المحتل الإسباني سنة 1973،

ذكرى يخلدها الشعب الصحراوي اليوم وكله إصرار على مواصلة الكفاح لنيل الاستقلال،

وأكد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي خلال هذه الاحتفالات أن الشعب الصحراوي كان وسيبقى مسالما،

لكنه مستعدا للدفاع عن حقه في الوجود وتحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال.

كما دعا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي،المملكة المغربية إلى تغليب لغة العقل والحوار والتحلي بروح الإرادة السياسية الشجاعة للامتثال للشرعية الدولية.