الشف: طلبة من 14 دولة يعيشون أجواء العيد بإقامة أولاد فارس

شارك اليوم طلبة ينحدرون من 14 دولة أجنبية في إعداد وجبة غذاء تقليدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هذه المبادرة أشرفت عليها مديرية الخدمات الجامعية لولاية الشلف بالتنسيق مع مديري إقامتي أولاد فارس 3 ذكور وهني صالح إناث اللتان تضمان طلبة وطالبات من دول أجنبية.

أين تم منحهم الفرصة لإستغلال المطعم الجامعي لإعداد وجبة غذاء متنوعة مستمدة من عادات وتقاليد البلدان التي ينتمون إليها.

وتهدف هذه الخطوة حسب القائمين على مديرية الخدمات الجامعية إلى مشاركة الطلبة الأجانب أجواء العيد وفتح المجال أمامهم لتحضير الوجبة حتى لا يحسون بالغربة داخل الإقامة الجامعية.