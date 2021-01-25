الشلف.. إحباط محاولة سرقة وتوقيف شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء

تمكن أمن الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 23 و27 سنة بتهمة محاولة سرقة شخص تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء.

وتعود وقائع القضية إلى،تعرض أحد الأشخاص إلى محاولة السرقة خلال الصباح الباكر على مستوى حي بن سونة من قبل شخصين.

وبعد اتصاله عبر الرقم الأخضر 1548 قامت عناصر الشرطة على الفور بالانتقال إلى مكان الحادثة.

وقامت العناصر الأمنية، بدوريات ليتم توقيف المشتبه فيهما في وقت وجيز.

وتم تحويل الموقوفان إلى مقر المصلحة للتحقيق، وبعد استكمال الملف الجزائي، تمت إحالتهما أمام محكمة الشلف.