الشلف: إقتحام مصلحة الكوفيد19 والإستيلاء على مستلزمات طبية ببني حواء

أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن مجهولين قد إقتحموا خلال الساعات الأخيرة مصلحة كوفيد 19 على مستوى العيادة المتعددة الخدمات الجديدة ببني حواء قبل إستلائهم على عدد من الأغطية والمستلزمات الطبية.

ووفق المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين فإن الجناة قد قاموا بتكسير باب المصلحة المذكورة إلى جانب تكسير بعض الأبواب الخاصة بغرف بإستقبال وإستشفاء المصابين بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة التي تعرضت للإعتداء والسرقة تعد من بين الأجنحة التي أمر والي الولاية لخضر سداس مؤخرا بتهيئتها وتجهيزها بغرض رفع قدرة إستعاب الهياكل الصحية بالشلف تحسبا لإرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا