الشلف: إيداع ثاني مدير عام سابق لمصنع إسمنت الشلف الحبس المؤقت

أمر عشية اليوم الأحد قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف بإيداع ثاني مدير عام سابق لمصنع إسمنت الشلف رهن الحبس الإحتياطي، ويتعلق الأمر بالمدعو م.م.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن أمر الإيداع عقب التحقيقات التي تمت اليوم مع 21 إطارا وموظفا بمصنع الإسمنت في سياق قضية التلاعب بالإسمنت الموجه لولاية تمنراست فضلا عن شبهة تورط المدير العام السابق لمصنع إسمنت الشلف في قضية تضخيم الفواتير الخاصة بالعنتاد الذي تم إقتنائه للفرن الثالث .

في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات الجارية إلى حد الساعةمع بقية المتهمين والشهود في القضية التي من المنتظر أن تتواصل يوم غد الإثنين بمثول ما يزيد عن 20 متهما آخر أمام قاضي التحقيق.