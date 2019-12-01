الشلف.. إيقاف 13 شخصًا بين مشتبه فيهم ومطلوبين للعدالة

أخبار الجزائر
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الشلف.. إيقاف 13 شخصًا بين مشتبه فيهم ومطلوبين للعدالة
بقلم خالد دحماني

أوقف الأمن الحضري السابع بولاية الشلف، 13 شخصًا بين مطلوبين لدى العدالة والعديد من لصوص الهواتف.

وفي بيان جاء في مقدمته أنّ العملية تأتي ضمن محاربة المصالح الخاصة الجريمة في الوسط الحضري.

أوضحة البيان، أنّ الفرقة عالجت خلال بحر الأسبوع المنصرم بعض القضايا الماسة بالحق العام أسفرت عن توقيف العديد من المشتبه فيهم والمتابعين.

حيث أسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة كان يقترف سرقة الهواتف النقالة بالنشل.

كما أوقف شخص في عقده الثالث عن قضية حيازة وترويج مؤثرات عقلية وضبط 16 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى إلقاء القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة كان يقوم بسرقة الهواتف النقالة بالخطف من خلال دراجة نارية، كما تم استرجاع الدراجة النارية محل سرقة.

وكذا توقيف أربعة أشخاص أعمارهم بين 20 و 30 سنة، و6 أشخاص مبحوث عنهم من الجهات القضائية.


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