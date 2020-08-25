الشلف: الجزائرية للمياه ترفع كمية مياة التحلية الموجهة لسكان يارمول بمجاجة

أكد اليوم الثلاثاء مدير وحدة الشلف للجزائرية للمياه بأن كمية مياه التحلية الموجهة لحي يارمول ببلدية الأبيض مجاجة قد تم رفعها بالقدر الذي يكفي لتلبية الطلب الذي قدمته السلطات البلدية مطلع الأسبوع الجاري.

في ذات السياق أكد ذات المسؤول بأن مؤسسته قد تجاوبت مع إنشغالات منطقة يارمول التي تعرف أزمة حادة في التزود بهذه المادة الحيوية مؤخرا وخاصة بعد إقدام السلطات البلدية على توقيف عملية التزود بالمياه بحجة قلة الكمية الموجهة للمنطقة.

فيما صرح مدير الري لولاية الشلف بأنه قدم تعليمات صارمة للقائمين على هذا الملف قصد توفير كل التسهيلات التي من شأنها ضمان التكفل الحسن بمطالب مواطني ومستثمري المنطقة.

هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات البلدية لم تحرك أي ساكن إلى حد الآن في إتجاه إعادة إطلاق عملية التزود بمياه التحلية في منطقة يارمول.

على الرغم من تلبية كل التحفظات التي رفعتها بخصوص هذا الملف، وقصد الحصول على رد السلطات المحلية إتصلت النهار أونلاين برئيس بلدية الأبيض مجاجة دلال أحمد مرات عديدة إلا أنه رفض الرد .