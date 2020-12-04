الشلف: السلطات تحضر لإستلام 17 مرفق رياضي خلال السداسي الأول لسنة 2021

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الشلف: السلطات تحضر لإستلام 17 مرفق رياضي خلال السداسي الأول لسنة 2021
بقلم يحيى عزواو

كشف اليوم أحمد بوجلة المدير الجديد لمديرية الشباب والرياضة بأن مصالحه تحضر لتكملة الأشغال في 17 مرفق رياضي من المنتظر إستلامها ووضعها حيز الخدمة خلال السداسي الأول من عام 2021.

في ذات السياق أشار بوجلة في تصريح خص به النهار أونلاين إلى أن مركزي التحضير الرياضي وسط مدينة الشلف و الفروسية على مستوى الشرفة 6 في مراحلة التجهيز بعد إنتهاء الأشغال بهما.

في وقت توجد فيه مشاريع في المراحل النهائية للإنجاز على غرار مخيمي الشباب في تنس وبني حواء إلى جانب قاعتي رياضة في تاجنة و بني راشد ، فضلا عن 3 مركبات رياضية في كل من لالة عودة بالشلف والزبابجة بواد الفضة وسيدي عبد الرحمن إلى جانب بيت للشباب بالحي الأولمبي.

فيما تتواصل الأشغال في مسبحين حواريين في كل من الزبوجة والكريمية ، في وقت توجد 5 مشاريعةلدور شباب من إثنين إنتهت بهما الأشغال ، كما أكد بأن سيعمل على إزالة كل العراقيل التي تعترض طريق تجسيد مشروع مضمار ألعاب القوى بالزبوجة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930505

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