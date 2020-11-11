الشلف: الشرطة تحجز 4 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكنت اليوم مصالح أمن ولاية الشلف من حجز كمية من الدجاج الفاسد يقدر وزنه الإجمالي بـ 4 قناطير و30 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة.

العملية تمت على مستوى إحدى مذابح الدواجن التي تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية بحي الحرية.

وحسب مصادر النهار أونلاين قام عناصر ذات المصالح بعمليات مراقبة على مستوى المحلات التجارية للوقوف على مدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية و الصحية الخاصة بكوفيد 19

اين إتضح بعد المعاينة التي تمت بمعية الجهات المختصة أن اللحوم البيضاء الموجهة للبيع لا تتوفر على ختم المصالح الطبية ولا شهادة الإعتماد الصحي ، ضافة إلى إنعدام شروط النظافة

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب المحل عن جنحة الذبح غير القانوني وجنحة عدم إحترام شروط النظافة بالإضافة إلى جنحة إنشاء مذبحة غير قانونية.