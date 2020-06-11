الشلف: العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها ببنايرية وإنتحار أخرى بالشطية 

عثرت مصالح الحماية المدنية بالزبوجة في الشلف على جثة فتاة مشنوقة بواسطة حبل ملفوف على عنقها داخل غرفتها بمسكنها العائلي.

عملية التدخل تمت حدود الساعة 17 سا 45 د ببقعة عبيشات بركموش في بنايرية إجلاء جثة شابة تبلغ 20 سنة.

وتم تحويل جثتها إلى عيادة متعددة الخدمات بالزبوجة، بينما فتحت المصالفخح الامنية تحقيقا في الحادث.

وفي ذات السياق تم تسجيل حادث مماثل وبالضبط بعد ساعة من الزمن في حدود الساعة 18 سا 45 د.

أين قامت الحماية المدنية بالشطية من أجل إسعاف وإجلاء شابة تبلغ من العمر 17 سنة ألقت بنفسها من الطابق الرابع لعمارة أوبيجيي بالمنطقة 12 بذات البلدية.

الضحية أصيبت بجرح عميق على مستوى الرأس وكسور متعددة على أنحاء الجسم مع فقدانها للوعي، تم تقديم لها الإسعافات الأولية في عين المكان.

ونقلت إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشطية، لكن للأسف لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.