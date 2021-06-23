الشلف: الوالي يعقد جلسة عمل لحلحلة ملف المخلفات المالية العالقة بقطاع التربية

عقد اليوم والي الشلف، لخضر سداس، جلسة عمل بمقر مديرية التربية، لأجل البحث سبل حلحلة ملف المخلفات المالية العالقة في أسرع وقت. بحضور مدير التربية محمد صافو، وبعض الشركاء الإجتماعين.

وثمن ذات المسؤول المجهوادات التي تبذلها الجهة الوصية من خلال فتحها لأبواب الحوار مع الشركاء الإجتماعين وسعيها في إتجاه التكفل بإنشغالات موظفي القطاع.

وخلال هذا القاء، أكد مدير التربية لولاية الشلف، محمد صافو، بأن كل الإجراءات. التي من شأنها ضمان صب المخلفات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة بين 2017 و2020 .قد تم إتخاذها على المستوى المحلي.

مضيفا بأن تسوية هذا الملف الحساس أصبح مسألة وقت فقط. وخاصة بعد موافقة وزارة التربية الوطنية على منح الإعتماد المالي المتعلق بتغطية القيمة الإجمالية للمخالفات المالية العالقة والتي تقارب 200 مليار سنتيم.

وأشار صافو، إلى إلتزاماته بالوعود التي أطلقها أمام كل الشركاء الإجتماعين.حيث تم تطبيق قيمة الزيادة الناجمة عن المخلفات المالية العالقة في راتب شهر ماي. فضلا عن صب الملفات المالية المتعلقة بكل من شهر جانفي، فيفري، مارس، وأفريل، في خطوة لقيت إستحسان موظفي القطاع.