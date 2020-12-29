الشلف: تكتل نقابات التربية يشل عشرات المدارس وينظم وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية

دخل اليوم تكتل نقابات قطاع التربية بالشلف، في إضراب شامل ليوم واحد متبوع بوقفة إحتجاجية تم تنظيمها أمام مقر الولاية.

وهذا للمطالبة برحيل مدير التربية بالنيابة ومن معه من رؤساء المصالح على خلفية الصمت الذي لزمته الجهة الوصية.

من أجل طلب اللقاء المقترح من قبل الشركاء الإجتماعيين لمناقشة المطالب التي تم التطرق إليها في البيان الأول.

وفق تصريحات ممثلي التكتل فإن نسبة الإضراب قد قاربت 50٪ رغم كل أشكال التضيق التي مارستها الجهة الوصية لتكسير الإضراب.

في وقت تم فيه تنظيم وقفة إحتجاجية حملت شعارات منددة بسياسة الإقصاء والتهيش والتضيق على النقابيين.

كما طالب التكتل بضرورة تسديد المخلفات المالية العالقة منذ 2017 والتي تخص الدرجات، الترقية، منحة التمدرس، ورواتب الاساتذة الجدد.

بالإضافة إلى إعادة النظر في الحجم الساعي، ومعالجة النقائص المسجلة بالابتدائيات وإعفاء المديرين من مهمة توزيع الكتاب المدرسي والمحفظة.

إلى جانب تمكين المدراء والمستشارين والمتقتصدين من حق السكن الإلزامي من خلال إعتماد الأرضية التي قدمها الشركاء ومنحة 5000 دج.

بغرض إسترجاع السكنات الإلزامية الوظيفية من الغرباء.

كما طالبت نقابات التكتل بضرورة وضع حد للتضيق الممارس على العمل النقابي وإعادة النظر في شبكة التصنيف الخاصة بالمشرفين والمستشارين.

وإستحداث منحة للعمال المهنين والمخبرين وفتح مقر طب العمل فضلا عن فصل المدارس الإبتدائية عن البلديات وترسيم الأساتذة المتعاقدين.