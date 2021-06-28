الشلف: توقيف ثلاثيني تورط حاول قتل قاصر بعين أمران

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة لمتابعة في قضية جناية محاولة القتل العمد على قاصر.

وقائع قضية الحال حسب مصادر النهار أونلاين، تعود إلى الساعات الأخيرة لما تقدم الجاني إلى بيت الضحية. وطلب مقابلته لينهال عليه فجأة بالضرب ثم الاعتداء عليه بخنجر.

وبعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى ولي الضحية بادرت بالتحري والأبحاث لإلقاء القبض على الجاني. والتي أسفرت عن توقيف الجاني. وتحويله إلى مقر الشرطة وإنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.