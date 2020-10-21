الشلف.. الشرطة توقف مروجين وتحجز 1 كلغ من “الزطلة”

الوطني
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الشلف.. الشرطة توقف مروجين وتحجز 1 كلغ من “الزطلة”
بقلم يحيى عزواو

تمكنت اليوم الأربعاء مصالح الشرطة لدائرة أولاد فارس من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة يقومان ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة عبر أحياء المدينة في عملية تم خلالها حجز أزيد من1 كلغ من الكيف المعالج .

عملية التوقيف والحجز تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب بعد إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيف الشخصين المشتبه فهما وضبط كمية من المخدرات و المهلوسات تقدر بـ1 كلغ و153 غ من الكيف المعالج و 45 قرص مهلوس .

بالإضافة إلى ضبط بحوزتهما سلاح أبيض محظور تمثل في سيف من الحجم الكبير كما تم حجز سيارة و دراجة نارية كانتا تستعمل في عملية النقل و الترويج وبعد إستكمال التحقيقات تم إنجاز ملفهما القضائي عن قضية الحيازة و النقل والاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف


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