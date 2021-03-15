الشلف: توقيف 8 موظفين بوكالة بنكية زوّرو محررات عمومية بعد إكتشاف ثغرة مالية

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف 8 موظفين بوكالة بنكية زوّرو محررات عمومية بعد إكتشاف ثغرة مالية
بقلم رشيد مشورب

أحالت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الشلف 8 أشخاص تابعين لإحدى الوكالات البنكية بالشلف.

ويتابع الأشخاص عن قضية إختلاس أموال عمومية، وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات مفادها وجود ثغرات مالية بإحدى المؤسسات المصرفية.

وباشرت الفرقة تحرياتها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أين تم تحديد المبلغ المختلس بالعملة الصعبة.

كما كشفت التحريات عن وجود التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية ومستندات مصرفية.

وبعد استيفاء الملف الجزائي عن القضية، أحيل المشتبه فيهم بموجبه أمام الجهات القضائية.


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