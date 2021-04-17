الشلف: إرتفاع جنوني في أسعار الخضر والمواطن يجوب الأسواق بقفة فارغة!

شهدت اليوم أسواق الخضر والفواكة عبر مختلف بلديات ولاية الشلف إرتفاعا جنونيا في الأسعار، ما جعل المواطنين يشتكون من حمى هذا الغلاء الفاحش.

حيث تجاوز سعر البطاطا 100 دج للكليوغرام، فيما وصل سعر الطماطم 140 دج للكيلوغرام، أما السلاطة فقد وصل سعرها 100دج، الحالة التي جعلت المواطنين يستغربون هذا الإرتفاع المفاجئ، حيث عرف سعر البطاطا زيادة تقدر ب 30 دج بين اليوم الأول والخامس من شهر رمضان المبارك.

وأمام هذه الزيادات المسجلة في أسعار الخضر و الفواكه، طالب رئيس جمعية إرشاد المستهلك السلامة جيلالي قاسمي، بضرورة تدخل مصالح التجارة قصد تسقيف الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يستغلون قدوم الشهر الفضيل للركض وراء الربح السريع.