الشلف: الوالي يأمر بفتح تحقيق قضائي حول وفاة الطفل لؤي بمستشفى الشرفة

أمر اليوم الإثنين والي الشلف لخضر سداس بفتح تحقيق قضائي في ظروف وفاة الطفل المدعو باهة لؤي بمستشفى الشرفة يوم 10 سبتمبر الجاري بالتزامن مع الزيارة المفاجئة التي أجراها ذات المسؤول إلى المرفق الصحي.

وجاءت هذه الخطوة بعد الإجتماع المغلق الذي جمع والي الشلف مع مديري الصحة و مستشفى الشرفة بحضور عدد من أفراد الطاقم الطبي و الشبه الطبي المناوب على مستوى مستشفى الشرفة.

في ذات السياق توعد بأن من تثبت التحقيقات تقصيره سيتحمل العواقب التي تمليها القوانين المعمول بها حتى تتكرر مثل هذه التصرفات التي تسبئ لقطاع الصحة.