الشلف: مديرية النشاط الإجتماعي تحقق في مدى تطبيق مراكز الطفولة للبرتوكول الصحي

كشف اليوم الأربعاء مدير النشاط الإجتماعي لولاية الشلف بأن لجنة تفتيش تضم كل من ممثلي مديرية النشاط الإجتماعي و الدرك الوطني والصحة و التجارة قد نزلت بحر الأسبوع الجاري إلى الميدان للتحقيق في مدى إلتزام مراكز إستقبال الطفولة بإجراءات البرتوكول الصحي الرامي إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

في ذات السياق أكد ذات المسؤول بأن عددا كبيرا من مراكز إستقبال الطفولة الصغيرة لم تباشر عملها بعد بالنظر إلى الإجراءات التي أملاها هذا الظرف الإستثنائي بسبب فيروس كورونا.

كما أكد بأن هذه الخرجات الميدانية تتميز بعنصر الفجائية قصد الوقوف على ما يجري في الميدان من طرف القائمين على هذه المراكز .