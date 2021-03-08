الشلف: إنتشال جثة الضحية التاسعة لفيضانات واد مكناسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الإثنين من العثور وإنتشال ضحية تعود إلى ضحايا فيضانات واد مكناسة بولاية الشلف.

ووفق ذات المصالح فقد إرتفعت حصيلة ضحايا فيضانات واد مكناسة إلى تسعة أشخاص

وأضافت ذات المصالح أن عمليات البحث مازالت متواصلة للبحث عن مفقودين اخرين مدعمة بفرق من 3 ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت و بومرداس.

وشهدت ولاية الشلف السبت الماضي إرتفاع منسوب وادي مكناسة ما تسبب في فيضانات وتسرب المياه إلى داخل المنازل وعبر الطرقات.

كما إعتمدت ذات المصالح بالولاية خطة جديدة للبحث ليلة الأمس بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار “شرق – غرب”.