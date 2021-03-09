الشلف: تشييع جنازة الطفلين إلياس وهبة بمقبرة أولاد يحيى في الحجاج

شيعت ظهر اليوم جنازة الطفلين إلياس وهبة اللذين تتراوح أعمارهما بين 07 و11 سنة إلى مثواهما الأخير بمقبرة أولاد يحيى ببلدية الحجاج في أجواء مهيبة.

وحضر الجنازة جمع غفير من المواطنين إلى جانب أهالي وأقارب الضحينين وو فد يمثل السلطات المحلية والعسكرية يتقدمه والي الشلف لخضر سداس.

حيث كانت فرق الحماية المدنية قد عثرت عشية أمس الإثنين على الطفلين إلياس وهيبة بضواحي وادي مكناسة.

بعد يومين من البحث المتواصل عن المفقودين في حادثة فيضان وادي مكناسة عشية يوم السبت الفارط.

والتي تسبب في وفاة 9 أشخاص بعد أن جرفت مياه الوادي التي شكلت سيولا جارفة 3 سيارات.

فيما تتواصل عملية البحث لإنتشال جثة أهرى لا تزال في تعداد المفقودين.