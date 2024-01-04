الشمال القطري يقيم حفل غداء المنتخب الوطني لكرة اليد

أقام نادي الشمال القطري حفل غداء على شرق المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد. بمناسبة المشاركة في البطولة الدولية التي جرت بالعاصمة الدوحة.

وقام نادي الشمال القطري بدعوة المنتخب الوطني قبل يوم فقط من اختتام التربص الدوحة الذين كان جيدا على طول الخط. استعدادا لكأس أمم إفريقيا المقررة بمصر ما بين 17 و 27 جانفي 2024.

وتعرض أشبال فاروس دهيلي لهزيمة على يد منتخب قطر. كما انهزم أمام في المباراة أمام نفس الخصم، في حين حقق الخضر انتصارا وحيدا في دورة قطر الودية أمام منتخب العراق.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–