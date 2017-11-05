أثارت تصريحات رئيس الرابطة المحترفة الوطنية محفوظ قرباج، التي رد فيها على مدرب مولودية الجزائر كازوني، غضب “الشناوة”.

حيث لم يهضم الشناوة، هجوم قرباج على مدرب فريقهم، ودافعت العديد من صفحات أنصار العميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايبسوك” على كازوني.

وتناولت أغلب الصفحات الخاصة بالشناوة، تصريحات قرباج عبر موقع “النهار اون لاين” وعبرت عن غضبها منه، وردت عليه بقوة.

حيث ساند الشناوة المدرب الفرنسي، وكتب أنصار العميد عبر صفحاتهم الخاصة: “كلنا كازوني”، وآخرى نشرت صورة لكازوني مع فريقه السابق مارسيليا وكتبت: “كازوني ساهم فالفوز بالنجمة الوحيدة لفرنسا ومارسيليا”.

كازوني ساهم فالفوز بالنجمة الوحيدة لفرنسا ✊😉 و مارسيليا .. Publié par Les Fidèles Du Mouloudia D'Alger sur samedi 4 novembre 2017