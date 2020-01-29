الشهيد مجاهدي عزيز يشيع الى مثواه الاخير بمسقط راسه في وهران

ودعت الجزائر شهيدا آخر من أبنائها الخيرين المقدم مجاهدي عزيز الذي استشهد في حادث سقوط طائرة عسكرية ليلة أول أمس.

وذلك خلال قيامه رفقة مساعده الشهيد الملازم الاول طواهرية حسين بطلعة ليلية تدريبية بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون التابعة لولاية أم البواقي الناحية العسكرية الخامسة.

اين تم تشييع جثمان الشهيد في اجواء مهيبة خيم عليه حزن واسى كبيران شيع جمع غفير من المواطنين.

وبحضور السلطات المدنية والعسكرية شهيد الواجب الوطني الى مثواه الاخير بمقبرة الشهداء العين البيضاء في مسقط راسه وهران.

وتم ذكر مناقب الشهيد الذي يشهد له باخلاقه العالية، بشجاعته وبعشقه اللامحدود لوطنه.

