“الشياطين الحُمر” يُسارعون لحسم صفقة غولام

أصبح انتقال الدولي الجزائري، فوزي غولام لعملاق إنجلترا “مانشستر يونايتد”، قضية وقت، بعد الخطوات المُتسارعة التي يقوم بها مُسيروا الأخير.

وأكدت جريدة “الإيكسبريس” البريطانية، بأن المُدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” يُصرّ وبشدة على حسم الصفقة مُباشرة بعد افتتاح الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت العديد من المصادر أكدت وجود اتفاق مُسبق بين “الشياطين الحمر” والظهير الأيسر، منذ الشتاء المُنقضي وتأجل تطبيقه لظروف خاصة.

يُشار بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” مُرتبط بعقد مع “البيرتينوبي” بعقد طويل الأمد يستمر إلى غاية جوان من سنة 2022.