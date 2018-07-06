الشيخ رائد صلاح حر بعد 10 اشهر من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني عصر الجمعة عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وبعد أن رفضت المحكمة المركزية في حيفا شمال فلسطين المحتلة الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة أمس ضد قرار إطلاق سراحه.

وأمرت المحكمة بإحالة الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بشروط مقيدة وصعبة.

وتشمل شروط الإفراج عن رائد صلاح، وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزل في مدينة كفر كنا.

وقطعه عن العالم الخارجي، بما في ذلك الهاتف والإنترنت، ومنع أي زيارات إلا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

كما تشمل القيود منعه بالكامل من الحديث مع وسائل الإعلام أو استقبال ضيوف أو الخطابة.

وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة، اليوم، إنه “ممنوع من الكلام”.