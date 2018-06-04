الشيخ شمس الدين :إستخراج الدواء من “الخنزير”حرام ولا يجوز

رد الشيخ شمس الدين على سائل،أراد معرفة حكم الدين الإسلامي في إستخلاص الدواء من حيوان الخنزير لغرض علاج الباطن.

وأجاب الشيخ في حصة”إنصحوني”التي تبثها قناة” النهار” أنه حرام ولا يجوز،لأن الخنزير حرام وإستخراج الدواء لباطن الجسم حرام.

بمعنى شرب الدواء حرام،وإستدل بقول الرسول لى الله عليه وسلم حين قال،”إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم”.

وذكر الشيخ شمس الدين،قول الله تعالى في محكم تنزيل الكتاب لقوله تعالى:

“إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غيرباغ ولا عاد فلا إثم عليه”.