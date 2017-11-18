خطفت الطفلة شاهيناز، ذات 5 سنوات الأضواء من نجوم العميد خلال مواجهة المولودية أمام دفاع تاجنانت أمس الجمعة، بملعب بولوغين.

صنعت المناصرة “شاهيناز” الحدث عبر وسائل مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت مجددا في ملعب بولوغين لمناصرة العميد

تعتبر الطفلة “شاهيناز” من المناصرين الأوفياء لمولودية الجزائر، حيث يرافقها والدها إلى الملعب لمتابعة مباريات فريقها المفضل.

تتمتع الطفلة ذات 5 سنوات بشهرة واسعة وسط لاعبي مولودية الجزائر، وأنصار الفريق الذين يعتبرونها فأل خير على العميد.

حيث ربط العديد من الأنصار حضورها بفوز المولودية، إذ غابت عن بعض اللقاءات هذا الموسم، التي انهزم فيها الفريق.