أفتى الشّيخ شمس الدّين، لزوجة هدّدت زوجها بترك منزل الزوجية والشتات إن لم يكف عن مساعدة زوجة أخيه الأرملة، وأبنائها اليتامى.

ونصح الشّيخ شمس الدين في حصته “انصحوني” التي تبثّ على قناة النّهار، الزوجة بالتوبة والندم إن لم تصلح أمرها مع الله.

لأنّ الله سينتقم منها، كما وصفها بالأنانية، ونصحها بالتمسّك في زوجها، لأنّه رجل صالح ومؤمن يخاف الله.

و ما دام الله أنعم عليه بالخير، فهو مجبر على الصدقة، والفعل الذي قام به هو مأجور عليه.

وأضاف شمس الدين، بأنّ النعيم الذي تعيشونه هو معوّض من عند الله. عن طريق الصّدقات التي يخرجها الزوج.