الصاعد الجديد لـ”البريمير ليغ” يُصّر على براهيمي

جدّد نادي “ويلفرهامتون” إهتمامه بالدولي الجزائري، ياسين براهيمي، مُقدما عرضا جديدا للحصول على خدماته من “بورتو” البرتغالي، إستعدادا للموسم القادم.

وأوضحت، جريدة “بيرمينغهام ميل” البريطانية، بأن “الذئاب” مُصرون على خطف صاحب المُراوغات السحرية، وذلك مُقابل قيمة تصل لـ25 مليون أورو.

ووفقا لنفس المصدر، فإن مُدرب “الولفز”، نونو سانتو، يريد العمل من جديد مع لاعبه السابق، الذي أشرف عليه السنة الماضية.

يُذكر بأن نجم المنتخب الوطني، لايزال مُرتبطا بعقد مع “التنانين” لغاية صائفة 2019، مما يجعل إدارة الأخيرة مُتحمسة لبيعه صيفا.