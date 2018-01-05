الصحافة “الإسبانية” تلوم مدرب “بيتيس” بسبب بودبوز !

لا تسير الأمور مثلما كان يحبذها الجزائري “رياض بودبوز” في فريقه “ريال بيتيس” رغم أن جماهير الفريق تدعمه و تراه أحد نجوم النادي.

لكن للصحافة الإسبانية رأي آخر، حيث أكدت مختلف الصحف أن تذبذب أداء بودبوز راجع للخطة المنتهجة من طرف المدرب.

المدرب “كيكي” لا يقحم الجزائري في مركزه المفضل كصانع ألعاب ولهذا فعالية رياض انخفضت بشكل كبير.

فاللاعب السابق لنادي “مونوبليي” يفضل اللعب كرقم “10” ولا يريد اللعب كجناح أيمن مثلما يشركه المدرب “كيكي”.

وهذا ما أدى الى تراجع مستواه، كما أن إصابته في الركبة أثرت عليه أيضا.