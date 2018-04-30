أكدت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية بأن المهاجم الجزائري لنادي نيوكاستل الإنجليزي إسلام سليماني قد لعب آخر مباراة له مع “الماغبايس”.

بعد إتهام الإتحاد الإنجليزي لإبن مدينة الشراقة بالسلوك العنيف ضد لاعب واست بروميتش “كريج داوسن” في اللقاء السبت الماضي.

كما أشارت صحيفة “ذا سان” أيضا، بأن عقوبة اللجنة الإنضباط الإنجليزية لن تقل عن 3 مباريات والتي ستنهي موسمه رسميا.

وسطال الأمر لمسيرته بألوان الأبيض والأسود ستنتهي ولن يشتري بينيتيز عقده من لسيتر سيتي حسب ذات المصدر.

يذكر أن سليماني إنضم لنيوكاستل مُعارا من ليستر سيتي بقيمة 2 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى تغطية راتبه البالغ 80 ألف جنيه أسبوعيا.