الصحافة الانجليزية: “محرز On Fire”

أشادت الصحف الانجليزية بأداء رياض محرز في الفترة الأخيرة، خاصة منذ تولي المدرب الفرنسي كلود بويال تدريب ليستر سيتي.

فأكدت الصحف الانجليزية أن محرز يقدم أفضل أداء له منذ الموسم الماضي، وهو الذي تسبب في 9 أهداف لفريقه.

تطور أداء الجزائري تزامن مع اقتراب الميركاتو الذي من شأنه أن يرفع قيمته السوقية ويسمح له بالانتقال الى فريق آخر.

كما أن حساب “البريميرليغ” عبر التويتر نشر صورة لمحرز مع وضع “نيران” فوقها في إشارة الى أداء محرز العالي.

بذكر أن رياض أصبح أول لاعب يسجل ثلاث أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الانجليزي هذا الموسم.