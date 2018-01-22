الصحافة البريطانية: “محرز عاد إلى سابق عهده” !

أكدت الصحافة البريطانية وعلى رأسها شبكة الـ”BBC”، أنّ الجزائري رياض محرز عاد إلى قمة مستواه مع نادي “ليستر” بعد بداية موسم مخيبة.

وجاءت عودت محرز إلى مستواه المعهود في الوقت المناسب، حيث أصبح الكل في الكل في نادي ليستر.

ورغم إشاعات الإنتقال إلى نوادي أخرى، إلا أن رياض كان محترفا مع فريقه وركز على كرة القدم وفقط.

وأكد “غاريث كروكس” الناقد الرياضي في شبكة الـ”BBC”، أنّ رحيل محرز عن ليستر مسألة وقت فقط و “بويال” يعلم ذلك.

يذكر أن الناقد الرياضي اختيار رياض محرز في تشكيلته المثالية لهذا الأسبوع.