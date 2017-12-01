منظمة الصحة العالمية تدعو لإجراء فحص السيدا في يومه العالمي

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بمناسبة اليوم العالمي للمرض الموافق لـ 1ديسمبر.

جاء ذلك في بيان تحت شعار “السيدا قابل للعلاج، بادر إلى إجراء اختبار السيدا”.

ويهاجم فيروس “السيدا” جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض.

وإذا لم تتم مكافحة الفيروس، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات.

وطبقًا للأمم المتحدة، فإن فيروس السيدا تسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم، منذ اكتشافه في1981، بالولايات المتحدة.