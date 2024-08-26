الصحة العالمية تطلق خطة لوقف تفشي جدري القردة

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، خطة إستراتيجية عالمية للتأهب والإستجابة لوقف تفشي جدري القردة.

وحسب المنظمة، تغطي الخطة الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى فيفري 2025. مع توقع احتياجات تمويلية قدرها 135 مليون دولار أمريكي.

وسيتم إطلاق نداء لجمع التمويل اللازم لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ هذه الخطة “في وقت قريب”.

وتركز الخطة، على تنفيذ استراتيجيات شاملة للمراقبة والوقاية والاستعداد والاستجابة. وتعزيز البحث والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة مثل الإختبارات التشخيصية واللقاحات.

وكذا الحد من إنتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان. وتمكين المجتمعات من المشاركة الفعالة في الوقاية من تفشي الأمراض والسيطرة عليها.

وستركز جهود التطعيم على الأفراد الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المخالطين المقربين للحالات الأخيرة. والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لقطع سلاسل انتقال العدوى.