الصفحة الرسمية لـ”الليغا”:”تذكرو جيدا هذا الإسم”

نشرت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني “الليغا” على “تويتر” و”فايسبوك”، صورة لعيسى ماندي بعد إطاحة ناديه بيتيس ببرشلونة برباعية.

وأرفقت الصفحة الرسمية صورة المدافع الدولي الجزائري بالآتي:”قاهر برشلونة في الكامب نو.. تذكرو جيدا هذا الإسم عيسى ماندي”.

يذكر أن ماندي يقدم إكتسب الكثير من الخبرة وأضحى يقدم مستويات كبيرة، منذ إلتحاقه بالدوري الإسباني قادما من رامس الفرنسي.