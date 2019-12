الصومال.. مقتل 61 شخصاً في تفجير إنتحاري بمقديشيو

وحسب وسائل إعلام محلية، نقلا عن “راديو دالسان”، اليوم السبت، فإن من بين القتلى يوجد طلبة بجامعة بناديرو.

وقالت مصادر أمنية، إن سيارة مفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في العاصمة مقديشيو.

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وحادث اليوم هو الثاني بعد أيام قليلة من إنفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمة الصومالية، مخلفا 10 قتلى و11 مصاب.

Breaking: At least 50 people dead after a suicide bombing in Mogadishu, Somalia. (Via Radio Dalsan) pic.twitter.com/p02ol7NStp

