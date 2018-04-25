قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أنّ المادة 226 من قانون الصحة هي سبب إضراب الصيادلة.

وأكّد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّه وبعد المصادقة على قانون الصحة سمعنا أصداء بالمساس بمادة معينة وهي المادة “259”.

مضيفا بأنّ منذ الإستقلال النظام المعمول به، هو الإقرار بالصيدلي هو المسير الوحيد للصيدليات في نظام حيازة الدواء والتجزئة للدواء.

وبعد الإطلاع على المراجعة عرفنا أن هذا البند تم إلغاءه والإعتماد على المادة 226 التي تخص الشركات والمؤسسات.

مؤكّدا بأن الصيادلة هم المخولون الوحيدون لتسيير الدواء وليس الشركات والمؤسسات، لأنّ لهم تكوين في هذا المجال.