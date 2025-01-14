الصين تبدي اهتمامها بالإستثمار في الجزائر في الطاقات النظيفة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة, المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع, اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة والاشغال البترولية “سي بي او سي سي”، هي هونغ سان.

وحسب بيان الوزارة أبدى هي هونغ سان اهتمام الشركة بالاستثمار في الجزائر في مجال الطاقات النظيفة لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار والشراكة بين شركات القطاع و”سي بي او سي سي”. وكذا التصنيع المحلي في مختلف مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقات المتجددة وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاج ونقل الكهرباء، وسبل التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.

وأبدى هونغ سان اهتمام الشركة الصينية بالاستثمار في هذه المشاريع عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أعرب هونغ سان عن “استعداد الشركة لتقديم خبراتها الواسعة في تنفيذ مشاريع طاقوية ذات معايير عالمية”، مبديا “اهتمامه بالتعاون مع الجزائر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجالات”.