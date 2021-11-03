الصين تدعو الشعب إلى تخزين المواد الغذائية!

دعت وزارة التجارة في الصين المواطنين، لتخزين احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية استعدادا لأي طوارئ محتملة.

وطلبت الوزارة، في إعلان لها على موقعها الإلكتروني، العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد، ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار.

ولم تحدد الوزارة، في بيانها الذي نشرته مساء الإثنين، ماهية تلك الطوارئ، وهو ما أثار حيرة الجميع.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام في الصين فإن هذا الإعلان جاء مع محاولة البلاد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات، بينما ربطها آخرون بالتوتر مع تايوان.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز، عن المسؤولين قولهم إن الدعوة كانت جزء من الجهود الحكومية المنتظمة لمساعدة السكان على الاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة.

وقال تشو شياو ليانغ رئيس إدارة عمليات السوق وتعزيز الاستهلاك في وزارة التجارة والصناعة والزراعة في الصين إن “الإشعار يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وأسعار المواد الغذائية للسكان”.

ويأتي ذلك، من خلال اتخاذ تدابير مختلفة، بما في ذلك توجيه الشركات لتوقيع عقود التوريد.

كما صرح غوان ليكسين نائب رئيس معهد التداول والاستهلاك التابع لوزارة التجارة إن ضمان إمدادات السوق يعتبر من الضروريات اليومية.

مضيفا أن الوزارة تصدر مثل هذه الإخطارات المنتظمة لضمان الإمدادات واستقرار الأسعار كل عام.

وتابع ذات المسؤول، أنه تم إصدار هذا الإشعار بناءً على الكوارث الطبيعية المتكررة خلال الخريف والشتاء المقبل.

وكذا ارتفاع أسعار الخضار، وحالات الإصابة بفيروس كورونا.

للإشارة، سبق وأن دعا الرئيس شي جين بينغ مواطنيه العام الماضي إلى التوفير، منددا بهدر الطعام.

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