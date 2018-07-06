الصين: مستعدون للعمل على بناء “مجتمع المصير المشترك” مع العرب

قال مساعد وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين”في الوقت الحاضر يواجه الشرق الأوسط تحديات متعددة، لكننا نعتقد أنه إذا اخترنا وجهة صحيحة واتبعنا الطريق الصحيح، فستتمكن المنطقة من تجاوز صعوباتها وتحقيق إعادة الإعمار والتنمية”.

وأضاف: “نحن مستعدون للعمل المشترك مع الدول العربية من أجل دفع السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وبناء مجتمع المصير المشترك للصين والبلدان العربية، والإسهام بقسط أكبر في بناء المصير المشترك للبشرية جمعاء”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين تبقى على اتصال وثيق مع الدول العربية بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، وبينها المسألة الإيرانية.