الصين والجزائر: أخوين حميمين.. صديقين عزيزين وشريكين موثوقين

أكدت سفارة الصين لدى الجزائر، اليوم الجمعة أن البلدين يتساندان ويساعدان بعضها البعض ويتقاسمان السراء والضراء.

ونشرت سفارة الصين لدى الجزائر على صفحتها بفيسبوك ” تظل الصين والجزائر تتساندان وتساعدان بعضها البعض وتتقاسمان السراء والضراء، كالأخوين الحميمين والصديقين العزيزين والشريكين الموثوقين، وتتكاتفان الآن في مكافحة كوفيد-19″.

وقد وصلت دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية الى مطار هواري بومدين مساء يوم 7 ماي، كهبة من حكومة الصين الى الجزائر تتكون من المستلزامات الطبية.

وحضر السفير الصيني لدى الجزائر لي ليان خه والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد المطار للتسليم.

وعبرت سفارة الصين لدى الجزائر عن أملها في أن تساهم هذه المستلزامات الطبية في التغلب على الفيروس.